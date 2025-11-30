Doğuş Sitesi Yenileniyor: Murat Kurum 'Yarısı Bizden' ile Sakinlere Güvenli Yuva

Bakan Murat Kurum, İstanbul Doğuş Sitesi'nin 'Yarısı Bizden' alan bazlı dönüşümle yeniden inşa edileceğini, 162 bağımsız bölümün yıkıldığını ve kapsamlı destek sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:35
Doğuş Sitesi Yenileniyor: Murat Kurum 'Yarısı Bizden' ile Sakinlere Güvenli Yuva

Doğuş Sitesi kentsel dönüşümle yeniden hayat buluyor

Bakan Kurum: 'Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Doğuş Sitesi sakinlerinin artık güvenle yaşayacağını belirtti. Bakan Kurum, hak sahibi Orhan Yeniay'ın mesajını alıntılayarak kampanyanın önemine dikkat çekti ve çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Yarısı Bizden' kampanyası ile İstanbul'un yapı stoku yenileniyor. Kampanya kapsamında şu ana kadar 74 binden fazla bağımsız bölüm için dönüşüm süreci devam ediyor. Bina bazlı dönüşüm desteğinde her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor; böylece hak sahipleri 1 milyon 875 bin lira tutarında finansman desteğinden faydalanarak evlerini yeniden inşa ettirebiliyor.

Alan bazlı, site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor; arta kalan borç ise uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

162 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı

İstanbul Küçükçekmece'deki 11 katlı 8 bloktan oluşan Doğuş Sitesi, alan bazlı dönüşüm desteğiyle yeniden inşa edilecek. Projede ilk etapta 5 bloktaki 162 bağımsız bölüm'ün yıkımı gerçekleştirildi. İnşaatlar Emlak Konut tarafından üstlenilen proje, 4 bin 752 metrekare alan üzerinde yürütülecek.

Hak sahipleri süreçten umutlu

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeynep Ayan, 'Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hak sahipleriyle uzlaşarak dönüşüm sürecini başlattık. Depreme dayanıklı ve çağdaş yapı standartlarına uygun olarak tasarlanan bu projeyle hak sahiplerine en yakın zamanda teslim etmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerinden Orhan Yeniay ise 'O çürük evlerde beklemesinler, bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerleyecek' değerlendirmesinde bulundu.

Gülten Kılıç, eski evlerinin güvenli olmadığını belirterek 'Geceye dua ile sabah çok şükür diyerek kalkıyorduk. Şu an bu işin yüzde 50'si başladı. Yüzde 50'si de geride gelecek eminim' dedi. Sakine Navruz ise kampanya için 'Destek olarak arkamıza devleti aldık. Devletimiz bize sahip çıktı ve bize çok güzel evler teslim edecek. En azından çocuklarımızla, ailelerimizle huzur içinde oturup yaşamak istiyoruz' diye konuştu.

Erol Bilen süreçle ilgili şunları aktardı: 'Anahtarlarınızı gelip aldığınız zaman ödemeye başlayacaksınız. Yarısını devlet ödeyecek, yarısını da siz. 180 veya 240 ay taksitle ödeyeceksiniz. Kat maliklerimize geldik, durumu anlattık. Oy birliğiyle karar aldık, başladık.' Hak sahibi Karaca Kılıç ise 'Tek istediğim bizim gibi herkesin bir an önce kentsel dönüşümden faydalanıp İstanbul'umuzu depreme hazırlaması' dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları ve hak sahiplerinin ifadeleri, Doğuş Sitesi dönüşümünün hem hızla ilerleyeceğini hem de hak sahiplerine güvenli yaşam alanları sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ 11 KATLI 8 BLOKTA OLUŞAN DOĞUŞ SİTESİ DE ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ İLE...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ 11 KATLI 8 BLOKTA OLUŞAN DOĞUŞ SİTESİ DE ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ İLE YENİDEN İNŞA EDİLECEK. İLK ETAPTA 5 BLOKTA BULUNAN 162 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

EROL BİLEN

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmarisli Mehmet Övet 7 Kez Ölümden Döndü: 'Talihsiz Değil Şanslıyım'
2
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'ne Özel Klip
3
İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab: Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu Yapay Zekayı Anlattı
4
Battalgazi Belediyesi Planlı Hizmetlerle Ulaşımı ve Sosyal Hayatı Güçlendiriyor
5
Heykel'de 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı İlgi Gördü
6
Diyarbakır Muradiye Mahallesi'ne Doğalgaz Çalışmaları Başladı
7
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı