Doğuş Sitesi Yenileniyor: Murat Kurum 'Yarısı Bizden' ile Sakinlere Güvenli Yuva

Doğuş Sitesi kentsel dönüşümle yeniden hayat buluyor

Bakan Kurum: 'Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Doğuş Sitesi sakinlerinin artık güvenle yaşayacağını belirtti. Bakan Kurum, hak sahibi Orhan Yeniay'ın mesajını alıntılayarak kampanyanın önemine dikkat çekti ve çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Yarısı Bizden' kampanyası ile İstanbul'un yapı stoku yenileniyor. Kampanya kapsamında şu ana kadar 74 binden fazla bağımsız bölüm için dönüşüm süreci devam ediyor. Bina bazlı dönüşüm desteğinde her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor; böylece hak sahipleri 1 milyon 875 bin lira tutarında finansman desteğinden faydalanarak evlerini yeniden inşa ettirebiliyor.

Alan bazlı, site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor; arta kalan borç ise uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

162 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı

İstanbul Küçükçekmece'deki 11 katlı 8 bloktan oluşan Doğuş Sitesi, alan bazlı dönüşüm desteğiyle yeniden inşa edilecek. Projede ilk etapta 5 bloktaki 162 bağımsız bölüm'ün yıkımı gerçekleştirildi. İnşaatlar Emlak Konut tarafından üstlenilen proje, 4 bin 752 metrekare alan üzerinde yürütülecek.

Hak sahipleri süreçten umutlu

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeynep Ayan, 'Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hak sahipleriyle uzlaşarak dönüşüm sürecini başlattık. Depreme dayanıklı ve çağdaş yapı standartlarına uygun olarak tasarlanan bu projeyle hak sahiplerine en yakın zamanda teslim etmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerinden Orhan Yeniay ise 'O çürük evlerde beklemesinler, bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerleyecek' değerlendirmesinde bulundu.

Gülten Kılıç, eski evlerinin güvenli olmadığını belirterek 'Geceye dua ile sabah çok şükür diyerek kalkıyorduk. Şu an bu işin yüzde 50'si başladı. Yüzde 50'si de geride gelecek eminim' dedi. Sakine Navruz ise kampanya için 'Destek olarak arkamıza devleti aldık. Devletimiz bize sahip çıktı ve bize çok güzel evler teslim edecek. En azından çocuklarımızla, ailelerimizle huzur içinde oturup yaşamak istiyoruz' diye konuştu.

Erol Bilen süreçle ilgili şunları aktardı: 'Anahtarlarınızı gelip aldığınız zaman ödemeye başlayacaksınız. Yarısını devlet ödeyecek, yarısını da siz. 180 veya 240 ay taksitle ödeyeceksiniz. Kat maliklerimize geldik, durumu anlattık. Oy birliğiyle karar aldık, başladık.' Hak sahibi Karaca Kılıç ise 'Tek istediğim bizim gibi herkesin bir an önce kentsel dönüşümden faydalanıp İstanbul'umuzu depreme hazırlaması' dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları ve hak sahiplerinin ifadeleri, Doğuş Sitesi dönüşümünün hem hızla ilerleyeceğini hem de hak sahiplerine güvenli yaşam alanları sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

