Dört milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dört milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Yayın Tarihi:

Türkiye ile Kosova, Kongo, Kazakistan ve Avrupa Komisyonu arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, orman, balıkçılık, bitki koruma, bölgesel kalkınma gibi konularda iki ülke arasında ortak çalışmalar yürütülecek. İmzalanan anlaşmaların detayları ise şöyle:

TÜRKİYE-KOSOVA ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

1 Mart 2022'de Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan "Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı", Resmi Gazete'de yayınlanan kararla onaylandı. Karara göre, taraflar, orman kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yönetmek için eşitlik, karşılıklılık ve karşılıklı yarar temelinde işbirliği yapacak. Her iki hükümetin de üçer üyeden oluşan ortak bir komite, işbirliği kapsamında kurulacak.

TÜRKİYE-KONGO ARASINDA BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İŞ BİRLİĞİ

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 28 Nisan 2017'de Antalya'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan "Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alanında İşbirliği Anlaşması" ve ilişik notaları onaylandı. Anlaşmaya göre, taraflar, deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında, ulusal yasa ve politikalarına uygun olarak, iletişim, işbirliği ve ortak çalışma yapacak.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA BİTKİ KORUMA VE BİTKİ KARANTİNAIS ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 10 Mayıs 2022'de Ankara'da imzalanan "Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İş Birliği Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre, Türkiye ve Kazakistan, karantina ve bitki koruma alanında, karantina zararlılarının ülkelerine girişini ve yayılmasını engellemek için bitki sağlığı güvenliğini sağlamak üzere işbirliği içinde olacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI

2021-2027 dönemi için Interreg VI-A IPA Türkiye-Bulgaristan Programı'na ilişkin finansman anlaşması, 13 Ekim 2023'te Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, programın finansmanı, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'ndan (ERDF), Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan (IPA III) ve Türkiye-Bulgaristan Programı'nın ulusal ortak finansmanından sağlanacak. Programın uygulanmasına ilişkin koşullar da kararda yer aldı.

Öne Çıkanlar
Kansızlık, demir eksikliği olanlar bu peyniri tabak tabak yiyecek! Kansızlığı tarihe gömüyor Kansızlık, demir eksikliği olanlar bu peyniri tabak tabak yiyecek! Kansızlığı tarihe gömüyor
Aslan burcu aşkta neler bekler? İşte Aslan kadını ve erkeğinin yaklaşımı Aslan burcu aşkta neler bekler? İşte Aslan kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Boğa burcu aşkta neler bekler? İşte Boğa kadını ve erkeğinin yaklaşımı Boğa burcu aşkta neler bekler? İşte Boğa kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Çok Okunanlar
İstanbul'da terör operasyonunda 4 gözaltı İstanbul'da terör operasyonunda 4 gözaltı Bitlis'te akıl almaz olay: Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 46,2 ton kömür satan 4 şüpheli tutuklandı Bitlis'te akıl almaz olay: Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 46,2 ton kömür satan 4 şüpheli tutuklandı İstanbul'da 8 firari hükümlü ele geçirildi İstanbul'da 8 firari hükümlü ele geçirildi İsrail ile ABD arasında ipler geriliyor: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz! İsrail ile ABD arasında ipler geriliyor: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz! Fas'da 5.1 şiddetinde deprem oldu Fas'da 5.1 şiddetinde deprem oldu Dilan-Engin Polat Çiftinin Kara Para Aklama İşbirlikçisi Sanal Bahis Kraliçesi Ortaya Çıktı! Halil Falyalı Detayı Bomba! Dilan-Engin Polat Çiftinin Kara Para Aklama İşbirlikçisi Sanal Bahis Kraliçesi Ortaya Çıktı! Halil Falyalı Detayı Bomba!