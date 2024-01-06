Dört milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Kosova, Kongo, Kazakistan ve Avrupa Komisyonu arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, orman, balıkçılık, bitki koruma, bölgesel kalkınma gibi konularda iki ülke arasında ortak çalışmalar yürütülecek. İmzalanan anlaşmaların detayları ise şöyle:

TÜRKİYE-KOSOVA ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

1 Mart 2022'de Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan "Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı", Resmi Gazete'de yayınlanan kararla onaylandı. Karara göre, taraflar, orman kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yönetmek için eşitlik, karşılıklılık ve karşılıklı yarar temelinde işbirliği yapacak. Her iki hükümetin de üçer üyeden oluşan ortak bir komite, işbirliği kapsamında kurulacak.

TÜRKİYE-KONGO ARASINDA BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İŞ BİRLİĞİ

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 28 Nisan 2017'de Antalya'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan "Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alanında İşbirliği Anlaşması" ve ilişik notaları onaylandı. Anlaşmaya göre, taraflar, deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında, ulusal yasa ve politikalarına uygun olarak, iletişim, işbirliği ve ortak çalışma yapacak.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA BİTKİ KORUMA VE BİTKİ KARANTİNAIS ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 10 Mayıs 2022'de Ankara'da imzalanan "Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İş Birliği Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre, Türkiye ve Kazakistan, karantina ve bitki koruma alanında, karantina zararlılarının ülkelerine girişini ve yayılmasını engellemek için bitki sağlığı güvenliğini sağlamak üzere işbirliği içinde olacak.

TÜRKİYE İLE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI

2021-2027 dönemi için Interreg VI-A IPA Türkiye-Bulgaristan Programı'na ilişkin finansman anlaşması, 13 Ekim 2023'te Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, programın finansmanı, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'ndan (ERDF), Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan (IPA III) ve Türkiye-Bulgaristan Programı'nın ulusal ortak finansmanından sağlanacak. Programın uygulanmasına ilişkin koşullar da kararda yer aldı.