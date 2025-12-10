Dörtyol'da 5 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Tutuklandı

Hatay Emniyeti'nin operasyonunda A.O.K. yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, 5 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; silah ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası bulunan A.O.K. Dörtyol’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

