DOSKİM Korumalı İş Merkezi'nde Hafriyat Çalışmaları Başlıyor

Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesinde bina hafriyatı kısa süre içinde başlayacak; yürütme kurulu görev dağılımı ve aylık toplantı kararı alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:51
Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) projesinde bina yapımına ilişkin hafriyat çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağı duyuruldu. Projenin yürütme kurulu toplantısı, Düzce Organize Sanayi Bölgesi (DOSB)'nde gerçekleştirildi.

Toplantıyı Başkan Faruk Özlü Yönetti

Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü başkanlık etti. Görüşmede ayrıca Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve ilgili kurum temsilcileri bulundu.

Görev Dağılımı Yapıldı

Projenin idari ve teknik yönetimine ilişkin atamalar karara bağlandı. Buna göre DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş "program yöneticisi" olarak, Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğü personeli Berat Kabak ise "teknik yönetici" olarak belirlendi.

İzleme ve Takip Süreci

Yürütme kurulu, projenin takibi ve sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla yürütme kurulu toplantılarının aylık periyotlarla tekrarlanması konusunda mutabakata vardı. Kurul kararına göre inşaat öncesi hafriyat işlemleri yakından izlenecek ve süreç düzenli toplantılarla değerlendirilecek.

