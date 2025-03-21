Down Sendromlu Bireyler '+1 Sokağı' İle Sosyalleşiyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan +1 Sokağı, Down sendromlu bireyler için yeni bir sosyal yaşam alanı haline geldi. Bu özel proje kapsamında aileleriyle birlikte sokağa yerleştirilen 21 Down sendromlu birey, çeşitli aktiviteler ile sosyalleşme fırsatı buluyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesinde, AFAD İl Müdürlüğü ve Onikişubat Kaymakamlığı işbirliğiyle hayata geçirilen bu sokak, Down sendromlu bireylerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor.

Aktivitelerle Dolu Bir Yaşam

Down sendromlu bireyler, kendilerine tahsis edilen hobi bahçelerinde tarım yaparak, kafeteryada çalışarak ve çeşitli kurslardan faydalanarak el becerilerini geliştiriyor. Boş zamanlarında ise park alanında oynayıp, ormanlık alanda yürüyüş yaparak birlikte vakit geçiriyorlar.

Amacımız Bağımsız ve Üretken Bireyler Yetiştirmek

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, 2 etaptan oluşan +1 Sokağı'ndaki 37 konteynerde her yaştan 21 Down sendromlu birey ve ailelerinin yaşadığını belirtti. Çiğdem, özel bireylerin bağımsız ve üretken bir yaşam kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Yürütülen faaliyetler sayesinde bireylerin paylaşmayı öğrendiğini ve öz güvenlerinin geliştiğini ifade etti.

Kentteki Destek Ağı

Bölgedeki tüm kamu kuruluşlarının sokak sakinleri için destek sağladığını belirten Kaymakam Çiğdem, "Ailelerimizle sık sık istişare halindeyiz. Çocuklarının davranışlarındaki olumlu değişikliklere tanıklık ettiklerini duyuyoruz. Bu sokak, sakinlere birlikte yaşama ortamı sunarak önemli bir katkı sağlıyor," dedi.

Toplumsal Dayanışmanın Gerekliliği

+1 Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Küçükkürtül ise, yaklaşık 1,5 yıldır bu sokakta yaşadıklarını, devletin her aşamada kendilerini desteklediğini belirtti. Çocukların sosyal yaşama adaptasyonunun önemine değinen Küçükkürtül, "Biz bu yaşam alanını sürdüreceğiz ve projelerle dışarıda da benzer ortamlara katkı sağlamaya çalışacağız," diye ekledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan "+1 Sokağı"na aileleriyle yerleştirilen Down sendromlu 21 birey, çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor. Down sendromlu bireyler, kendilerine tahsis edilen hobi bahçelerinde tarım yapıyor, kafeteryada çalışıyor, çeşitli kurs alanlarında el becerilerini geliştiriyor boş zamanlarında ise kimileri park alanında oynayarak kimileri de ormanlık alanda yürüyüş yaparak birlikte vakit geçiriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan "+1 Sokağı"na aileleriyle yerleştirilen Down sendromlu 21 birey, çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor. Down sendromlu bireyler, kendilerine tahsis edilen hobi bahçelerinde tarım yapıyor, kafeteryada çalışıyor, çeşitli kurs alanlarında el becerilerini geliştiriyor boş zamanlarında ise kimileri park alanında oynayarak kimileri de ormanlık alanda yürüyüş yaparak birlikte vakit geçiriyor.