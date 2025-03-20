Down Sendromlu Judocu Ömer Faruk'un Hedefi: Milli Formayı Giymek

Ömer Faruk Demir'in Milli Hedefi

Ankara'da düzenlenecek milli takım seçmelerine katılacak down sendromlu judocu Ömer Faruk Demir, Türkiye'yi uluslararası planda temsil etmeyi amaçlıyor. 27 yaşındaki Demir, Çankırı'da ikamet ederken uzun yıllar basketbol ve atletizm gibi çeşitli branşlarda antrenman yaptı. Ancak son bir yıldır odak noktası judo oldu.

Antrenman ve Hedefler

Ömer Faruk, Gençlik Spor İl Müdürlüğünde judo antrenörü Bedri Başak ile birlikte antrenmanlarına devam ediyor. 21 Mart'ta gerçekleşecek Judown Milli Takım Seçmeleri'nde yer alacak olan Demir, burada birincilik hedefliyor. Hedefleri arasında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil etmek var.

Antrenörün Görüşleri

Antrenör Bedri Başak, 35 yıldır judo ile ilgilendiğini ve son 15 yıldır Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yaptığını ifade etti. Demir ile yaklaşık bir yıl önce çalışmaya başladıklarını belirten Başak, "Daha önce basketbol oynuyordu, judoyu da sevdi. Down sendromuyla ilgili çalışmalar yapılıyor ve bu kapsamda Avrupa, Türkiye, dünya ve olimpiyat müsabakaları düzenleniyor. Geçen yıl Antalya'da olimpiyatlar yapıldı. Biz de Ömer ile birlikte bu seçmeye hazırlanıyoruz. Eğer başarılı olursak, onun Avrupa, dünya veya olimpiyatlarda da bizi temsil etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ömer Faruk'un Düşünceleri

Ömer Faruk Demir, antrenörü Bedri Başak'ı çok sevdiğini ifade ederken, antrenman yapmaktan büyük keyif aldığını belirtti. Geçen yıl atletizmde kazanmış olduğu Türkiye Şampiyonu unvanını hatırlatan Demir, "Antrenman yapmayı seviyorum. Spor yaparken çok mutlu oluyorum. Ankara'ya gidersem birinci olurum." diyerek hedeflerini dile getirdi.