Down Sendromlu Kuaför Şükrü’nün Vali Masatlı’ya Tıraşı Gönülleri Isıttı

Hatay’da 16 yaşındaki down sendromlu kuaför Şükrü Dağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilk müşterisi Vali Mustafa Masatlı’yı tıraş etti; aralarındaki diyalog gülümsetti.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:32
Hatay’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı buluşma

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Şükrü Dağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gönülleri ısıtan bir anıya imza attı. Şükrü, bu özel günde ilk müşterisi olarak Vali Mustafa Masatlı’yı ağırladı.

Şükrü Dağlı, 2025 yılı Nisan ayından itibaren kuaför Cuma Karaahmetli’nin iş yerinde çıraklık yapmaya başladı. Zaman geçirmek ve yeni arkadaşlıklar edinmek amacıyla salon ortamında bulunurken kısa sürede kendini geliştirerek çırak olma başarısı gösterdi ve kendi berber koltuğunda vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Mesleğe olan tutkusu ve müşterilerinin sevgisiyle dikkat çeken Şükrü, profesyonel bir kuaför olma hayaliyle çalışıyor. Vali Mustafa Masatlı’nın 3 Aralık’ta yaptığı ziyaret ve Şükrü ile arasında geçen tıraş ücreti diyaloğu ise izleyenleri gülümsettirdi.

Vali Mustafa Masatlı şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Şükrü’nün burada bir meslek sahibi olması, burada çalışması, çalışkanlığı ve azmi gerçekten bizim toplumumuzda bir mesaj oldu. Diğer taraftan da tüm engellilere aslında neyin başarıldığını da göstermesi bakımından önemli bir göstergedir. Bizler de Şükrü’yü takip ettik. Burada hem işi öğrenmesi, ondan sonra buradaki gelen misafirler ile olan teması, daha sonra da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kendisine bir sürpriz yapmak istedik. Bugün de geldik ve kendisi hafif de olsa bizim saçımızda da bir düzeltme yaptı. Ben kendisini kutluyorum. Şükrü’yü azminden, cesaretinden ve çalışkanlığından dolayı kutluyorum. İnşallah Şükrü kardeşimiz ileride çok güzel bir kuaför olacak”

