Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir

Dr. Hacer Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hacer Koçoğlu, doğada yetişen mantarların zehirli olabileceğine dikkati çekti. Dr. Koçoğlu, mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal ortamlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevsimsel artış ve riskler

Dr. Koçoğlu, Türkiye’de ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde, özellikle yağışların artmasıyla doğada üreyen mantar sayısında artış görüldüğünü ve bunun mantar zehirlenmesi vakalarını yükselttiğini belirtti. Doğada yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak, çiğ ya da pişirilmiş şekilde tüketilmesinin ölümle sonuçlanabilecek ciddi zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Zehirlenme belirtileri ve acil uyarı

Dr. Koçoğlu'na göre, zehirlenme belirtileri mantarın içinde bulunan zehrin niteliğine göre 2 ile 6 saat arasında ortaya çıkabilir. Görülebilecek ilk belirtiler arasında sersemlik, uyku hali, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, yüzde ve boyunda kızarıklık, bulantı, kusma ve terleme yer alıyor.

Bazı mantar türlerinde ise 6 saat sonra başlayan tabloda bulantı, kusma, ishal, terleme, karın ağrısı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi bulgular gelişebilir ve bu durum ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelere neden olabilir.

Vatandaşların doğada yetişen mantarların ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bilmeleri ve kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini söyleyen Dr. Koçoğlu, tüketim sonrası belirtiler görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Ulusal Zehir Danışma Merkezi 7/24114 numaralı hattın aranabileceğini söyledi.

"Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal ortamlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir."

BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ HALK SAĞLIĞI UZMANI DR. HACER KOÇOĞLU