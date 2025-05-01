DSÖ: Gazze'de İlaçlar Sınırda Bekliyor, İnsanlar Ölümle Yüz Yüze

Gazze'de İlaçlar Sınırda Beklerken İnsanlar Ölümle Yüz Yüze

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında sıkışmış Gazze'nin sınırlarında ilaçların yardım kamyonlarında beklediğini vurgulayarak, insanların önlenebilir hastalıklardan ölüme terk edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda, küresel sağlık konularını değerlendirdi. Geçen yılın sonunda ACANU üyeleriyle yaptığı buluşmayı hatırlatarak, DSÖ üyesi ülkelerin "salgın anlaşması" konusunda uzlaşmaya vardığını dile getirdi.

Ghebreyesus, "Üye ülkeleri, dünyayı salgınlardan daha güvenli hale getirme taahhüdünde bulundukları için hepsini kutluyorum. Bir sonraki adım, tüm DSÖ üye ülkelerinin bu ayın sonunda yapılacak 78. oturumunda taslak metni ele alması olacak." şeklinde konuştu.

Gazze'de Felaket Boyutunda Bir Durum

İsrail'in yaklaşık iki aydır yardımların ulaşımını engellediği Gazze, felaket seviyesinde bir durumla karşı karşıya. Ghebreyesus, "Gazze'de 2 milyon insan açlıktan ölürken, 116 bin ton gıda sadece birkaç dakika uzaklıktaki sınırda engelleniyor" diyerek durumu kritik biçimde değerlendirdi.

Ayrıca, artan saldırıların, tahliye emirlerinin, daralan insani alanın ve yardım ablukasının, zaten sorunlu bir sağlık sisteminde pek çok can kaybına yol açtığını ifade etti.

İlaç ve Tıbbi Malzemeler Eksik

Ghebreyesus, temel ilaçlar ve tıbbi malzemelerin tükendiğini belirterek, "Yaşananlar, zorlukla elde edilen iyileşme ve rehabilitasyon sürecini tersine çevirmekle tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Hasta Güvenliği Tehdidi

Hastanelere yönelik saldırılar hakkında da açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, "Hastalar kendi güvenlikleri için endişelenerek sağlık hizmeti aramaktan vazgeçiyor. Saldırılar, kritik sağlık tesislerini hizmet dışı bırakarak nüfus için önemli bir yaşam hattını kesiyor. İlaçlar sınırda beklerken insanlar ölünmez hastalıklardan hayatını kaybediyor." dedi.

Dezenfektanların da sınırda beklediği ve yaraların enfekte olduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, zayıflamış çocukların fotoğraflarının, onların yaşadığı sonuçlar için uyarıcı bir mesaj olduğuna işaret etti.

Aciliyet Arz Eden İnsani Yardım Çağrısı

Gazze Şeridi'nde rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirerek, insani yardıma erişim için acil bir ateşkesin şart olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi. Ghebreyesus, küresel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.