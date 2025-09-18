DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola — 48 vaka, 31 can kaybı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Ebola salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

DSÖ'den kritik veriler

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, KDC'de 48 teyit edilmiş Ebola vakası bulunduğunu ve bunlardan 31'inin ölümle sonuçlandığını açıkladı.

DSÖ'nün ülkeye 14 tondan fazla tıbbi malzeme gönderdiğini, 48 uzmanın görevlendirildiğini ve 48 yatak kapasiteli bir Ebola tedavi merkezinin işletilmesine destek verdiklerini aktardı.

Ghebreyesus, aşılamanın devam ettiğine işaret ederek, 16 kişinin tedavisinin sürdüğünü, 14 kişinin iyileştiğini ve hastalıktan kurtulan iki kişinin 16 Eylül'de taburcu edildiğini bildirdi.

Salgınla mücadele ve yardım çağrısı

Ghebreyesus, KDC'nin salgınla mücadelesini güçlendirmek için başlattıkları 21 milyon dolar tutarındaki bağış çağrısına değinerek, "Bağışçılardan bu mücadeleyi desteklemelerini istedik. Şimdi yapılacak yatırım, hayatları kurtarmaya ve salgını kaynağında durdurmaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün resmi açıklamasında, aşı tedarikini artırmak için Uluslararası Aşı Temini Koordinasyon Grubu'nun yaklaşık 45 bin ek doz gönderilmesini onayladığı belirtildi.

Yeni salgın ilanı: KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül'de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salgını doğrulamıştı.

Kasai bölgesinde Ebola şüpheli vaka sayısının son bir haftada 28'den 68'e yükseldiği, salgının iki ilçeden dört ilçeye yayıldığı ve geçen hafta bildirilen can kaybı sayısının 15'ten 16'ya çıktığı duyurulmuştu.