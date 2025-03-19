DSP Genel Başkanı Aksakal'dan İBB Soruşturmasına Yorum: 'Demokratik ve Erdemli bir Yaklaşım'

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve örgütlü suçlar soruşturmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Sükunet ve sabırla hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde tezahürüne katkı koyacak bir yaklaşım içinde olmak demokratik ve erdemli bir yaklaşım olacaktır." dedi.

Aksakal, basın toplantısında ayrıca, ABD'nin Orta Doğu'daki stratejilerinin, İsrail'in taşeronluğunda PKK ve benzeri terör örgütlerinin etkinliğiyle yürütüldüğünü belirtti. "ABD'nin Orta Doğu'yu şekillendirme projesi zaman zaman duraksasa da arzulanan sonuca doğru ilerlemektedir," diyen Aksakal, bölgede yaşanan paylaşım savaşlarına dikkat çekti.

"Dünyanın en önemli yer altı kaynakları ve jeopolitik konumunun bulunduğu bu topraklar, tarih boyunca paylaşım savaşlarının merkezi olmuştur. Bugün tarih tekerrür etmektedir," ifadelerini kullanan Aksakal, ABD'nin bu saldırılarında en küçük bir zafiyetin milli bekayı tehlikeye atabileceğini vurguladı.

Aksakal, PKK'nın iradesinin İmralı'da değil, onu yönlendiren ABD'de olduğunu savunarak, "ABD istemediği sürece bu örgütlerin silah bırakması hayalden öte bir anlam ifade etmez," dedi. Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu soruşturmalara dair, rüşvet ve terör örgütüyle ilişkili suçlamaların bir an önce sonuçlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

"Demokrasimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Yine sükunet ve sabırla hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde tezahürüne katkı koyacak bir yaklaşım içinde olmak gerekir" şeklindeki açıklamalarıyla Aksakal, kamuoyunun dikkatini bu önemli konuya çekti.