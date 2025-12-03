Dünya Engelliler Günü’nde Bağcılarlı Kursiyerler Akvaryumda 'Engelsiz Dalış' ve Bröve Töreni

Dünya Engelliler Günü’nde Akvaryumda 'Engelsiz Dalış'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerleri, İstanbul’daki bir AVM içindeki Emaar Akvaryumda tüplü dalış yaptı. Etkinlik, Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Emaar Akvaryum iş birliğinde gerçekleştirildi.

Çeşitli engel gruplarıyla engelsiz deneyim

Görme, işitme, konuşma, fiziksel, zihinsel ve süreğen engel grubundan katılan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü engelli öğrencileri, profesyonel eğitmenler eşliğinde akvaryumda dalış yaparak yeteneklerini sergiledi. Dalgıç kıyafetlerini giyen sporcuların su içinde Türk bayrağı açması ve gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bröveler su altında ilk kez takdim edildi

TSSF Engelli Dalış Bröveleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi tarafından yürütülen Engelli Dalış Kampı’nda başarı gösteren kursiyerlere su altında gerçekleştirilen özel bir seremoniyle verildi. Bröveler, üniversite, belediye ve Emaar Akvaryum yöneticileri tarafından takdim edildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, etkinlikle ilgili şöyle konuştu:

"Sevginin ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Hayatı paylaşarak, birlikte tüm engelleri aşıyoruz. Bunun da bir göstergesi olarak bugün Engelliler Sarayı kursiyerlerimiz su altı dalışı gerçekleştirdi. Tüm dalgıçlarımızı tebrik ediyorum. Bağcılar Belediyesi olarak hayatın her alanında engellilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle her konuda bizleri her zaman destekleyen, örnek yatırım ve projelerle engelsiz dünyanın kapılarını açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyorum"

Etkinlik, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlayan projelerin somut bir örneği olarak kayda geçti.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SEBEBİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE BAĞCILAR BELEDİYESİ ENGELLİLER SARAYI KURSİYERLERİ BİR AKVARYUMDA TÜPLÜ DALIŞ YAPTI. SU ALTINDA BRÖVE TAKDİMİ YAPILAN ENGELLİ DALGIÇLAR, İZLEYENLERDEN BÜYÜK ALKIŞ ALDI.