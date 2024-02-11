Dünya Hükümetler Zirvesi'ne Türkiye konuk olarak katılacak: Toplantı yarın Dubai'de başlayacak

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında 11. kez gerçekleştirilecek olan "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi", yarın BAE'nin Dubai kentinde başlıyor. Türkiye'nin de onur konuklarından olduğu zirvenin internet sitesindeki açıklamaya göre, 12-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek zirvede, dünyayı etkileyen acil meselelerin yanı sıra geleceğin fırsatları ve zorlukları da tartışılacak.

Dünya Hükümetler Zirvesi'ne Türkiye konuk olarak katılacak: Toplantı yarın Dubai'de başlayacak
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Zirvenin onur konukları arasında Türkiye, Katar ve Hindistan bulunuyor. Zirveye 25'ten fazla lider, bakan, devlet adamı ve uzman katılım gösterecek. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak 13 Şubat'ta "Sürdürülebilirlik ve Yeni Küresel Dönüşümler" başlıklı bir konuşma yapacak.

BAE Kabine İşleri Bakanı ve Zirve Başkanı Muhammed bin Abdullah el-Karkavi, "Zirvede Türkiye, Hindistan ve Katar'ın onur konuğu olarak seçilmesi, BAE'yi üç ülkeyle bir araya getiren stratejik ilişkilerin ve ortaklıkların derinliğini yansıtıyor." dedi. Onur konukları, stratejik sektörlerde topluma katkı sağlayan başarılı tecrübelere sahip ülkeler arasından seçiliyor.

Zirvede 6 ana tema üzerinde durulacak: etkin hükümetler için büyüme ve gelişim, yapay zeka ve geleceğin sınırları, yeni vizyon ve geleceğin ekonomileri, eğitimin geleceği ve toplumların beklentileri, sürdürülebilirlik ve küresel dönüşümler, şehirleşme ve sağlık öncelikleri. Zirvede konuk ülkeler başarılı tecrübelerini ve kalkınma uygulamalarını paylaşacak. Ayrıca küresel, bölgesel ve uluslararası düzeyde geleceğe yönelik akımlar, değişimler ve işbirliği olanakları da ele alınacak.

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