Durankaya-Şivekür Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Durankaya-Şivekür Yolu Ulaşıma Kapandı
Yoğun kar, tipi ve sis ulaşımı durdurdu
Hakkari’nin Durankaya beldesi ile bölgedeki grup köylerinin ulaşımını sağlayan 2700 rakımlı Şivekür Tepesi yolu, etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle araç geçişleri tamamen durduruldu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ulaşımın Üzümcü köyünün ikinci alternatif yolu üzerinden sağlandığı belirtildi.
Yetkililer, yol açma çalışmalarının sürdüğünü ve sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.
