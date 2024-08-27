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Durov Olayında Macron'un İfade Özgürlüğü Savunması Tepki Çekti

Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Macron'un ifade özgürlüğü vurgusu eleştiri aldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:17
Durov Olayında Macron'un İfade Özgürlüğü Savunması Tepki Çekti

Durov Olayı ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları

Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu Pavel Durov'un, ifade özgürlüğü ve dijital mahremiyet konularında tartışmalara yol açan durumu sürüyor. Durov, otoritelerle işbirliği yapmayı reddettiği gerekçesiyle 12 farklı suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Macron'un Açıklamaları Tepki Topladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Durov'un gözaltına alınmasının ifade özgürlüğü ile ilgili olmadığını savundu. Macron, Durov'un bir adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

Uzman Yorumları

Toronto Üniversitesinden araştırmacı John Scott-Railton, Telegram'ın şifreli mesajlaşma uygulaması olmasının ötesinde, kullanıcılara geniş bir erişim ve yetenek sağladığını vurguladı. Bu durumun, Durov'u potansiyel hükümet baskısına açık hale getirdiğini ifade etti.

Özgürlük Savunucularının Tepkisi

Rus muhalefet lideri Leonid Volkov, Durov'un özgürlük savunusunu yaparak "Durov, kullanıcıların işlediği suçların ortağı değildir" dedi. Edward Snowden ise, gözaltı kararını insan haklarına yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.

AB ve Federal İfadeler

Avrupa Birliği, Durov'un gözaltına alınmasının birliğin Dijital Hizmetler Yasası ile ilgili olmadığını bildirdi. Aynı zamanda, AB yetkilileri bu konuda Fransa ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Telegram ve Rus Askeri İletişimi

Telegram'ın, Rusya'daki askeri ve siyasi iletişimde önemli bir rol oynaması dikkat çekiyor. Durov'un gözaltına alınması, bazı yorumcular tarafından Rus ordusunun iletişimini olumsuz etkileyen bir durum olarak değerlendirildi.

Sonuç ve Diğer Tepkiler

Gözaltına alınma olayının ardından, ABD’deki bazı liderler de Durov'un serbest bırakılması çağrısında bulundu. Robert F. Kennedy Jr. ve Elon Musk, özgürlük vurgusu yaparak bu duruma dikkat çekti.

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov'un yargılaması kapsamında birçok ciddi suçlamayla karşılaştığını, bu durumun Fransa'da ve dünya genelinde büyük bir tartışmaya yol açtığını ifade etti.

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