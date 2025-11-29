Düzce Azmimilli Mahallesi'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Azmimilli Mahallesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.F.Ö. (18) ile E.C.G. (19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şahıslarla birlikte ele geçirilen maddeler arasında 7 parça halinde 200 gram sentetik kannabinoid ile 2 parça halinde 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma ve soruşturma kapsamındaki işlemler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde devam ediyor.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE AZMİMİLLİ MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.