Düzce Belediye Meclisi'nden Yeni İmar ve Yapı Güvenliği Düzenlemeleri

Düzce Belediye Meclisi Aralık Birleşiminde 38 Maddeyi Görüştü

Düzce Belediye Meclisi’nin aralık ayı birinci birleşimi, Meclis Başkan vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıda 38 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda Hangi Konular Ele Alındı?

Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin onaylanmasının ardından, ek ödenek talepleri, müdürlükler arası bütçe aktarımları ve belediyenin ortak olduğu şirketlere sermaye tamamlama talepleri Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Ayrıca 2026 yılında geçerli olacak zabıta ve itfaiye personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile belediyede geçici işçi statüsünde çalışan teknik kariyere sahip 3 geçici işçinin 2026 yılında da 12 ay süreyle çalıştırılması talepleri aynı komisyonda değerlendirilecek.

Ulaşım Master Planı kapsamında hatların ve çalışma saatlerinin yenilenmesi talebi ile T plaka ve S plaka uygulamalarının mevzuata uygun hale getirilmesi talepleri de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Yönetmelik Değişiklikleri ve Hukuk Komisyonu

Bütçe İçi İşletme ve Seyahat Kartları Çalışma Yönetmelikleri ile Özel Kalem, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Park ve Bahçeler, Muhtarlık İşleri, Kültür Sanat ve Sosyal İşler ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüklerine ait görev ve çalışma yönetmeliklerinde yapılan düzenlemeler Hukuk Komisyonuna gönderildi.

İmar Değişiklikleri ve Taşıma Amaçlı Parsel Talepleri

Aziziye Mahallesi Tuhafiyeciler Pazaryerine ilişkin kuruluş komisyonu raporunun onaylanması talebi ile Konuralp Mahallesi’ndeki 4784 ve 4785 numaralı parsellerin yol alanı olarak kullanılmak üzere belediyeye şartlı hibe edilmesi talebi İmar Komisyonu’na sevk edildi. Ayrıca Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı Plan Notları’nın 33. maddesinde değişiklik yapılması, yazı nizamı, imar planı değişikliği, yapılaşma şartları, mevzi imar planı, yol düzenlemesi, kamu yararı kararı, itirazlar ve yol boyu ticarete ilişkin talepler yine İmar Komisyonunda ele alınacak.

Yapı Güvenliği İçin Yeni Hükümler

Meclisin önemli gündem maddelerinden biri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yapı güvenliğini ile taşıyıcı sistemlerin performansını artırmayı amaçlayan yeni hükümlere ilişkindir. Talepte, son dönem yaşanan depremler hatırlatılarak yapı güvenliğinin artırılmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

Müdürlük, mevcut mevzuata ek olarak getirilen yeni teknik ve güçlendirici uygulama esaslarının; yapıların süneklik düzeyinin artırılması, temel-zemin etkileşiminin güçlendirilmesi ve malzeme kalitesinin yükseltilmesi gibi hedefleri bulunduğunu belirtti. Hazırlanan hükümlerin, tebliğ tarihinden itibaren ruhsat sürecine girecek tüm yeni yapılarda zorunlu olarak uygulanacağı kaydedildi. Söz konusu talep değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Çevre Yatırımı: Katı Atık Tesisi Modernizasyonu

Esençam Köyü Hecinler mevkisinde bulunan katı atık tesisinin modernizasyonu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanan 20 milyon TL hibenin Düzce Beltaş A.Ş.'ye aktarılmasına ilişkin talep de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Sonuç

Toplantıda görüşülen maddeler, ilgili komisyonlarda ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Belediye, özellikle imar ve yapı güvenliği alanındaki yeni düzenlemelerle şehrin yapı stokunun depreme karşı dayanıklılığını ve can güvenliği standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

