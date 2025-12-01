Düzce'de 2. Kuymak Festivali: Horon ve Lezzet Şöleni

Düzce'de ikincisi düzenlenen Kuymak Festivali, soğuk havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Düzce Kaynaşlı Gençlik Derneği tarafından organize edilen etkinlik üç gün sürdü ve bölgenin yöresel tatları ziyaretçilerle buluştu.

Etkinlik ve katılım

Festival boyunca binlerce kişi etkinliğe katıldı ve yerel sanatçılar sahne aldı. Etkinlikte, soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi horon oynadı, bölgesel coşku ve ilgi dikkat çekti.

Lezzet stantları ve dağıtım

Festival alanında üç gün boyunca yöresel ürünler sergilendi. Katılımcılara her gün 200 kişilik kuymak dağıtılırken, stantlarda genellikle Trabzon yöresine ait ürünler, Kars'ın kaşar ve tereyağı ile özellikle Yığılca ve Gölyaka'da üretilen bal tanıtıldı.

Bağış ve amaç

Festivalden elde edilecek gelirin hasta çocukların tedavisi için kullanılacağını belirten Dernek Başkanı Ömer Kadan, şunları söyledi:

"Düzce Kaynaşlı Gençlik Derneği olarak her sene düzenli olarak yaptığımız Kuymak Festivali’nin gelirini, bu sene yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda hasta çocukların tedavisine bağışlayacağız. Bu etkinliğimize katılım sağlayan Düzce ve Bolu halkına teşekkür ederim. Genellikle Trabzon yöresel ürünlerimiz var. Kars’ın kaşar ve tereyağı ve özellikle Yığılca ve Gölyaka’da üretilen bal stantları var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum"

Organizatörler, festivalin bölge ekonomisine ve sosyal dayanışmaya katkı sağladığını vurguladı.

