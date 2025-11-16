Düzce'de Amca Çocukları Kavgası: 5 Yaralı, 2 Gözaltı

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi Sultan Cami önünde meydana gelen kavgada, aile bireylerinin de karışmasıyla silah ve bıçak kullanıldı. Olayda 5 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Aile bireylerinin de dahil olduğu arbede sırasında bıçak, sopa, taş ve silah kullanıldı. Çıkan çatışmada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi; Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar Düzce'deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, hastanelerde de polis önlemleri alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

