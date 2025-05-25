Düzce'de Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de Aniden Bastıran Yağış

Düzce'de etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Güneşli havada aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar, kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Kısa süreli etkili olan sağanak, cadde ve sokakların boşalmasına yol açtı.

Valilik Uyarısı

Öte yandan, Düzce Valiliği, yarın öğleden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Ayrıca, yaşanabilecek sel ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Düzce'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Güneşli havada aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı.

Düzce'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Güneşli havada aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı.