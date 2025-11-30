Düzce'de Gece Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Gece saatlerinde Düzce'de Akçakoca, Gölyaka ve şehir merkezinde meydana gelen üç ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Olaylarda araçlar hasar görürken bazı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Akçakoca - Tabaş mekiinde

İlk kaza Akçakoca Tabaş mekiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 54 PH 358 plakalı Tofaş marka otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki direğe çarpıp savruldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada sürücü M.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan E.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gölyaka - Toptepe mevkii

İkinci kaza Gölyaka Toptepe mevkiinde yaşandı. Toptepe mevkiinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü L.G. (23) olan plakası alınamayan otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. İtfaiye ve köylülerin yardımıyla araçta bulunan sürücü L.G. ve P.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Düzce merkez - Şerefiye Mahallesi

Üçüncü kaza Düzce şehir merkezinde, Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası alınamayan motosiklet, seyir halindeyken bir simit tezgahına çarptı. Olay maddi hasarla atlatılırken kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Sonuç olarak gece saatlerinde Düzce'nin üç farklı noktasında gerçekleşen kazalarda 2'si kadın olmak üzere 4 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

