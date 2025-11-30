Düzce'de Gece Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Düzce'de Akçakoca, Gölyaka ve şehir merkezinde gece saatlerinde üç ayrı kazada 4 kişi yaralandı; bazı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:32
Düzce'de Gece Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Düzce'de Gece Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Gece saatlerinde Düzce'de Akçakoca, Gölyaka ve şehir merkezinde meydana gelen üç ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Olaylarda araçlar hasar görürken bazı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Akçakoca - Tabaş mekiinde

İlk kaza Akçakoca Tabaş mekiinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 54 PH 358 plakalı Tofaş marka otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki direğe çarpıp savruldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada sürücü M.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan E.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gölyaka - Toptepe mevkii

İkinci kaza Gölyaka Toptepe mevkiinde yaşandı. Toptepe mevkiinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü L.G. (23) olan plakası alınamayan otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. İtfaiye ve köylülerin yardımıyla araçta bulunan sürücü L.G. ve P.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Düzce merkez - Şerefiye Mahallesi

Üçüncü kaza Düzce şehir merkezinde, Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası alınamayan motosiklet, seyir halindeyken bir simit tezgahına çarptı. Olay maddi hasarla atlatılırken kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Sonuç olarak gece saatlerinde Düzce'nin üç farklı noktasında gerçekleşen kazalarda 2'si kadın olmak üzere 4 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

DÜZCE’DE GECE SAATLERİNDE AKÇAKOCA, GÖLYAKA VE ŞEHİR MERKEZİNDE MEYDANA GELEN KAZALARDA 4 KİŞİ...

DÜZCE’DE GECE SAATLERİNDE AKÇAKOCA, GÖLYAKA VE ŞEHİR MERKEZİNDE MEYDANA GELEN KAZALARDA 4 KİŞİ YARALANDI.

DÜZCE’DE GECE SAATLERİNDE AKÇAKOCA, GÖLYAKA VE ŞEHİR MERKEZİNDE MEYDANA GELEN KAZALARDA 4 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
3
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
4
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
5
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
6
Kozan'da Kadına Şiddetle Mücadele: KADES Tanıtımı ve Güçlü Mesaj
7
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı