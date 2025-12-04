Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 29 Bin Makaron ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri son bir hafta içinde 6 operasyonda 29 bin 260 makaron, elektronik sigara ve kaçak alkol ele geçirdi; 7 kişiye işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:21
Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 29 Bin Makaron ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 29 Bin Makaron ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Güvenlik güçleri 6 ayrı olayda müdahale etti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir hafta içinde yürüttükleri çalışmalarda önemli başarılara imza attı.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 6 ayrı olaya müdahale edildi ve 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 29.260 adet makaron, 15 adet elektronik sigara, 26 adet alkol yapımında kullanılan kit, 70 litre kaçak etil alkol ve 2,1 litre kaçak alkol bulunduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri, kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespiti için denetimlere aralıksız devam edeceklerini duyurdu.

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 30...

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 30 BİNE YAKIN MAKARON BAŞKA OLMAK ÜZERİ ELEKTRONİK SİGARA VE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA 30...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
4
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
5
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
6
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi