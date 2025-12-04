Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 29 Bin Makaron ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Güvenlik güçleri 6 ayrı olayda müdahale etti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir hafta içinde yürüttükleri çalışmalarda önemli başarılara imza attı.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 6 ayrı olaya müdahale edildi ve 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 29.260 adet makaron, 15 adet elektronik sigara, 26 adet alkol yapımında kullanılan kit, 70 litre kaçak etil alkol ve 2,1 litre kaçak alkol bulunduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri, kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespiti için denetimlere aralıksız devam edeceklerini duyurdu.

