Düzce'de kadın kuaföründe ölü bulundu

Düzce Camikebir Mahallesi'ndeki kadın kuaföründe Sevinç Y. (45) ölü bulundu. Cenaze Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:15
Olay, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak'ta bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi.

Yakınlarının kuaförden haber alamaması üzerine durumu polise bildirmesiyle ekipler adrese gitti. Yapılan kontrolde iş yerinde Sevinç Y. (45)'nin cansız bedeni ile karşılaşıldı.

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı; polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

