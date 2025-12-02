Düzce'de Kıbrıs Gazisi Muharrem Arıkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzce'de rahatsızlık sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi Muharrem Arıkan, Bahçeşehir Yeşiltepe Mahallesi'ndeki törende Türk bayrağına sarılı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:43
Bahçeşehir Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen törenle veda edildi

Düzce (İHA) – Rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muharrem Arıkan, ailesi, yakınları ve kamu görevlilerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış ve gazilik unvanına sahip olan Arıkan, kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. Tören, Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Cenazede, Türk Bayrağına sarılı tabut askeri personelce musalla taşına konuldu, ardından cenaze namazı kılındı ve merhum toprağa verildi.

Cenaze törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, askeri personel ile Arıkan’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Vali Aslan, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

