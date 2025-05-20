Düzce'de Kreş ve Anaokulu Öğrencilerinden Dünya Arı Günü Etkinliği

Düzce'de Dünya Arı Günü Kutlandı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında dikkat çekici bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. DÜ Konuralp Merkez Kampüsü'ndeki etkinlikte, eğitim gören kreş ve anaokulu öğrencileri, arı kıyafetleri giyerek ellerinde "Çiçekler solmasın, arılar ölmesin" ve "Arılar olmazsa insanlar olmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Miniklerden Renkli Görseller

Öğrenciler, etkinlik sırasında çeşitli oyunlar oynarken, sergilenen stantlara da ilgi gösterdi. Burada, arılar ve arı ürünleri hakkında DAGEM akademisyenlerinden bilgi aldılar. Ayrıca, minik sanatçıların katıldığı resim yarışmasında dereceye giren eserler de sergilendi.

Yetkililerden Farkındalık Mesajları

Etkinlikte konuşan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ve İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, arıların doğa ve iklim üzerindeki kritik rollerine dikkat çekerek "Dünya Arı Günü"nü kutladı.

Arıların Ekosistem Üzerindeki Önemi

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, arıların önemine vurgu yaparak, “Arıların değerini anlamak, sürdürülebilir bir gelecek için gereklidir. Arılar yalnızca bal üretmiyor, dünyanın iklim dengesini de sağlıyor” dedi.

Türkiye'nin Arıcılıkta Önemi

DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, arıların polinasyon işlemi bakımından kritik bir rol oynadığını belirtti. “Görünenin aksine arı sadece bal yapmıyor. Bugün insanlar tarafından tüketilen meyvelerin yüzde 70'i arılar tarafından tozlanıyor” dedi.

Kekeçoğlu, Türkiye'nin toplam kovan ve arı sayısı ile bal verimi bakımından dünyada ikinci sırada olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin bu konumuyla arıcılıkta büyük bir sorumluluğu var. Arılarla yapılan tozlaşma dünya için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), "20 Mayıs Dünya Arı Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. DÜ Konuralp Merkez Kampüsü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte, kentte eğitim gören kreş ve anaokulu öğrencileri, arı kıyafetleri giyip çeşitli oyunlar oynadı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), "20 Mayıs Dünya Arı Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. DÜ Konuralp Merkez Kampüsü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte, kentte eğitim gören kreş ve anaokulu öğrencileri, arı kıyafetleri giyip çeşitli oyunlar oynadı.