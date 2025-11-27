Düzce'de mantar uyarısı: 'Hepsi risk içeriyor'

Acil tıp uzmanı Dr. Sinan Özdemir, Düzce ormanlarında toplanan mantarların zehirli olabileceğini ve zamanında müdahale edilmezse organ yetmezliklerine yol açabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:05
Yağışlarla birlikte Düzce'de vatandaşların ormanlık alanlara yönelmesi üzerine, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil tıp uzmanı Dr. Sinan Özdemir uyarıda bulundu. Özdemir, ormanda toplanan mantarların zehirli olabileceğini ve zamanında müdahale edilmezse ağır sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Ormanda toplanan mantarların tamamı risk taşıyor

Dr. Özdemir, ilkbahar ve sonbaharda artan mantar toplama aktivitelerine dikkati çekerek şunları söyledi: 'Ormanda toplanan mantarların hepsi bir risk içeriyor.' Özdemir, köylüler, bilimsel araştırma yapanlar ve 'bu mantar yeniliyormuş' diyerek toplayan kişiler olduğunu belirtti ve mantar türleri arasındaki etkileşimin daha önce zehirli olmayan mantarların bile zehirlenmeye sebep olabileceğini vurguladı.

Bölgede en sık karşılaşılan türler arasında kanlıca mantarı, 'içi kızıl' olarak tanımlanan kültür mantarına benzeyen türler ve ağaç mantarları yer alıyor. Özdemir, 'Bunlar kesinlikle zehirlenme yapmaz diyebilir miyiz? Maalesef diyemiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Şikayet saatleri çok önemli'

Doğada 10 binden fazla, Türkiye'de ise 2-3 bin arasında mantar türü bulunduğunu hatırlatan Dr. Özdemir, zehirlenme belirtilerinin başlamasının süresinin önemine dikkat çekti. Özdemir, 'Mantarı yedikten 6 saat sonra bir şikayet başlıyorsa bizim daha çok korkmamız gereken mantarlar olabiliyor. Ama 2-3 saatte başlıyorsa şikayetler daha az korkmamız gerektiğini söyleyebiliriz' dedi.

İlk 2 saatte genelde mide bulantısı, ishal, karın ağrısı ve kramplar görülebileceğini, ancak 6 saatten sonra başlayan şikayetlerin bulantı-kusma ve karın ağrısıyla başlayıp ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliklerine kadar ilerleyebileceğini belirtti.

'Etkin müdahale yapılmazsa ciddi sorunlar oluşabilir'

Özdemir, mantar zehirlenmelerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Zehirli mantar tabii ki öldürebilir. Eğer zamanında ve etkin mücadelesi yapılmazsa, şikayetler başladığı anda hastaneye başvurulmazsa ilerleyen dönemlerde ciddi böbrek yetmezliklerine, karaciğer yetmezliklerine, organ yetmezliklerine hatta bilinçsel yetmezliklere ve beyinle ilgili sıkıntılara kadar sebep olabilir' dedi.

Vatandaşlara, ormanda toplanan mantarları tüketmemeleri ve şüpheli bir belirti halinde derhal sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarılar yinelendi.

