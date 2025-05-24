Düzce'de Sarıkaya Mağarası'nda Gençlik Festivali Başladı

Düzce'de Gençlik Festivali Coşkuyla Başladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Sarıkaya Mağarası'nda gençlik festivali başladı. 2022 yılında ilki gerçekleşen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Sarıkaya Cavefest etkinliği, çadırların kurulduğu ve çeşitli spor aktivitelerinin yapıldığı renkli bir atmosferde gerçekleşiyor.

Doğanın Güzellikleri ve Yenilenen Alanlar

Festivalin açılışı sırasında mağaranın çevre düzenlemeleri kapsamında yenilenen bölümleri de ziyaretçilere tanıtıldı. Bu kapsamda amfi tiyatro ve geniş yeşil alanlar oluşturularak, ziyaretçilerin konforu artırıldı. Katılımcılar, yüksekliği yaklaşık 40 metre, uzunluğu 717 metre, galerisi 514 metre olan ve paleosen-alt eosen kireç taşları ile oluşmuş mağaranın doğal yapısına hayran kaldılar.

Yetkililerden Açıklama

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, açılışta yaptığı konuşmada Sarıkaya Mağarası'nın turizm açısından önemini vurguladı. "Sarıkaya Mağarası, Türkiye'nin en büyük 4 mağarası olma özelliğini taşıyor. Keşfedilmeyi bekleyen bir değer. Önceden mağarayı ziyaret edenlerin oturacak bir alan bulamadığını gözlemledik, bu nedenle yenilikler yaptık," dedi.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ise, festivalin bölgenin tanıtımına önemli katkıda bulunacağını belirterek, "Sarıkaya, Karadeniz ve Düzce denilince akla gelen noktalar arasındadır. Bu güzelliklerin herkes tarafından görünmesi için gençlik festivali düzenliyoruz," şeklinde konuştu.

İki Gün Sürecek Renkli Etkinlikler

Festivalin ilk günü, katılımcıların badminton, voleybol, futbol, dart ve ok atma yarışmalarıyla dolu geçti. İki gün sürecek festival, ödül avı, doğa yürüyüşü, spor müsabakaları, geleneksel yarışmalar, konserler, canlı müzik etkinlikleri ve açık hava sineması gibi çeşitli aktivitelerle devam edecek. Ayrıca, gökyüzü gözlem etkinlikleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğal oluşumlarıyla her mevsim ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sarıkaya'da gençlik festivali başladı. Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl geleneksel hale getirilen "Sarıkaya Cavefest"in açılışında, mağaranın çevre düzenlemeleri kapsamında yenilenen alanları ziyarete açıldı. Bu kapsamda, mağara çevresinde bir amfi tiyatro ve geniş yeşil alanlar oluşturuldu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde doğal oluşumlarıyla her mevsim ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sarıkaya'da gençlik festivali başladı. Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl geleneksel hale getirilen "Sarıkaya Cavefest"in açılışında, mağaranın çevre düzenlemeleri kapsamında yenilenen alanları ziyarete açıldı. Bu kapsamda, mağara çevresinde bir amfi tiyatro ve geniş yeşil alanlar oluşturuldu.