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Düzce'de sisli hava hakim: Kent merkezinde görüş mesafesi düştü

Düzce'de sisli hava hakim: Kent merkezinde görüş mesafesi düştü Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun bazı kesimlerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sisli yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.