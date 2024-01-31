Düzce'de sisli hava hakim: Kent merkezinde görüş mesafesi düştü
Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun bazı kesimlerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sisli yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Düzce merkez ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce bölümünde sis yoğunlaştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sis nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce bölümünde görüş mesafesi azaldı. Küçük Melen, Gölyaka ve Gümüşova'da sürücüler tedbirli ilerledi.
Düzce'de sis etkisi altına giren bölgeler arasında D-100 kara yolu, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu, Bahçeşehir, İhsaniye ve Çerkez Taşköprü yer alıyor. Sis nedeniyle bu bölgelerde görüş mesafesi düşük.
Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda dikkatli ilerledi. Polis ekipleri, sürücülere aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.