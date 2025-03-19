Düzce'de Sobayı Tutuşturmaya Çalışan Kişi Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan 1. Sanayi Sitesi'nde yaşanan olayda, sobayı tutuşturmaya çalışan E.T, yanlışlıkla benzin dolu bidonu sobaya dökünce bir anda alevler içinde kaldı. Çalışanların hızlı müdahalesi sayesinde E.T, yanmaktan son anda kurtulmayı başardı.

Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yeri çalışanı Hasan Apak, AA muhabirine verdiği demeçte, E.T'nin yanına gelen benzin bidonunu mazot bidonu ile karıştırdığını belirterek, "Kendisine benzin ve mazot bidonunun yan yana olduğunu söyledik fakat o 'Ben biliyorum.' dedi. Soba birden alev aldı," diye konuştu.

Panik Anları ve Hızlı Müdahale

Apak, alevlerin yükselmesi üzerine hemen müdahale ettiklerini ve E.T'ye montunu çıkarmasını söylediklerini belirtti. "Sobanın yanında bulunan çekyat da tutuştu, söndürdük. Arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Sadece olayın biraz şokunu yaşıyor," ifadelerini kullandı.