Düzce'de Sobayı Tutuşturmaya Çalışan Kişi Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Düzce'de sobayı tutuşturmaya çalışan bir kişi, benzin dökmesi sonucu alevler içinden son anda kurtuldu. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:43
Düzce'de Sobayı Tutuşturmaya Çalışan Kişi Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Düzce'de Sobayı Tutuşturmaya Çalışan Kişi Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan 1. Sanayi Sitesi'nde yaşanan olayda, sobayı tutuşturmaya çalışan E.T, yanlışlıkla benzin dolu bidonu sobaya dökünce bir anda alevler içinde kaldı. Çalışanların hızlı müdahalesi sayesinde E.T, yanmaktan son anda kurtulmayı başardı.

Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yeri çalışanı Hasan Apak, AA muhabirine verdiği demeçte, E.T'nin yanına gelen benzin bidonunu mazot bidonu ile karıştırdığını belirterek, "Kendisine benzin ve mazot bidonunun yan yana olduğunu söyledik fakat o 'Ben biliyorum.' dedi. Soba birden alev aldı," diye konuştu.

Panik Anları ve Hızlı Müdahale

Apak, alevlerin yükselmesi üzerine hemen müdahale ettiklerini ve E.T'ye montunu çıkarmasını söylediklerini belirtti. "Sobanın yanında bulunan çekyat da tutuştu, söndürdük. Arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Sadece olayın biraz şokunu yaşıyor," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
2
Guterres, Gazze'deki BM Tesisine Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Soruşturma Talep Etti
3
Bakan Göktaş, Kilis'te Ramazan Mesajı Verdi
4
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü
5
Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı
7
Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL