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Düzce'de Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Düzce'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliği, yöresel lezzetlerle dolu bir festiva haline dönüştü.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:07
Düzce'de Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Düzce'de düzenlenen "Düzce'den Lezzetler ve Türk Mutfağı Klasikleri" etkinliği, gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Valilik koordinesinde, belediye, üniversite ve çeşitli kamu kurumları ile kadın emeği merkezleri ve kooperatiflerin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Erguvan Sosyal Tesisleri'nde büyük bir ilgiyle takip edildi.

Öğrencilerden Renkli Performans

Etkinlik, öğrencilerin sunduğu göz alıcı halk oyunu gösterisi ile başladı. Ardından, 2022'de MasterChef yarışmasına katılan Yağız Özçelik ve ekibinin gerçekleştirdiği aşçılık gösterisi büyük beğeni topladı.

Yöresel Lezzetler Masaya Geldi

Etkinlikte, Düzce'ye özgü lezzetler arasında yer alan Düzce köftesi, Konuralp pilavı, Düzce kestane kabağı, fındıklı tahin helvası ve kestane balı gibi coğrafi işaretli ürünler sunuldu. Ayrıca, Anadolu'nun diğer Türk mutfağı klasiklerinden oluşan 100'e yakın yemek ve ürün stantlarda sergilendi. Katılımcılar bu lezzetleri tatma fırsatını yakaladı.

Vali Aslan'dan Önemli Mesajlar

Düzce Valisi Selçuk Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının dünya mutfakları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihleri Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanıyor. Mutfağımıza sahip çıkmak, gastronomide lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtmak açısından oldukça önemlidir.” şeklinde konuştu.

Vali Aslan'ın konuşmasının ardından, üzerinde "Türk Mutfağı Haftası" yazılı pasta kesilmesiyle etkinlik son buldu.

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Düzce'den Lezzetler ve Türk Mutfağı Klasikleri"...

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Düzce'den Lezzetler ve Türk Mutfağı Klasikleri" etkinliği düzenlendi.

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Düzce'den Lezzetler ve Türk Mutfağı Klasikleri"...

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Düzce'den Lezzetler ve Türk Mutfağı Klasikleri" etkinliği düzenlendi.

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