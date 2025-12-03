Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam

Kusursuz Kafe, 2017 yılında Düzce Kent Park'ta hizmete açıldı. Düzce Belediyesi desteğiyle faaliyet gösteren kafede, gerekli eğitimleri tamamlayan 17 down sendromlu birey çalışıyor. Müşterilere hizmet sunarak iş hayatına atılan çalışanlar, hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de sosyal hayata adaptasyon süreçlerini hızlandırıyor. Kafenin sıcak çalışma ortamı ve personelin performansı, müşterilerden de takdir topluyor.

Hayata tutunuyorlar

Kafenin koordinatörü öğretmen Senem Verep, işletmenin 2017’den bu yana gelişerek hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Kafenin sıcak bir atmosfere sahip olduğunu ve menülerini sürekli yenilediklerini belirten Verep, "Değerli arkadaşlarımız sosyalleşmek için buraya geliyorlar. Kış bahçesi de yapıyoruz. Özel arkadaşlarımızla özel misafirlerimizi burada ağırlamaya devam edeceğiz. Özel bireylerimizle kat ettiğimiz yol normal bir bireyle hemen hemen aynı durumda. Hayata tutunuyorlar, gerekli gördükleri zaman evlerini kendileri geçindiriyorlar. Kendilerine eş seçebiliyorlar, evlilik yapıyorlar, çocukları olan arkadaşlarımız var. Hayatın her alanında sosyalleşmek adına halk oyunlarına gidiyorlar. Ritim gruplarına girerek en iyi çalışma arkadaşı en iyi var oluş hikayesini tekrardan sil baştan yazıyorlar" dedi.

Çalışanların sesi

Kafede görev yapan down sendromlu Ahmet Koçak, çalışma ortamından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle çok mutluyum. Çok eğlenceli bir yer. Çok çalışıyorum. Hatta o kadar çok mutluyum ki herkesi seviyorum. İnsanlar bana çok saygılı davranıyorlar. Toplum olarak birbirimizi seviyoruz. Hepimiz burada arkadaşız" diye konuştu.

Bir başka çalışan down sendromlu Sedat Çiçek de, "Burada çalışarak ev ekonomisine destek veriyorum. Evin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. Burada çalışmaktan memnunum" şeklinde konuştu.

Mutfaktan bakış

İşletme aşçısı Burçin Bayar ise kendi ailesinde de engelli bir birey bulunduğunu, bu nedenle çalışanları daha iyi anlayabildiğini aktardı. Bayar, "Kusursuz Kafe’de hep birlikte çalışıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Özel bireylerin sosyalleşmesi, topluma kazandırılması Kusursuz Kafe açısından da çok önemli bir durum. Kendilerini anlamak ve onlarla bir çalışma ortamında bulunmak bizim için çok güzel. Bazı noktalarda zorlanıyoruz ama birlikte aşabileceğimiz şeyler olunca güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

