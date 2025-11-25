Düzce Üniversitesi'nde Turuncu Balonlarla 25 Kasım Farkındalığı

Düzce Üniversitesi'nde turuncu balonlarla kadına yönelik şiddete dikkat

Genç KADEM'den 25 Kasım etkinliği

Düzce Üniversitesi Genç KADEM Topluluğu öğrencileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumda bilinç oluşturmak amacıyla turuncu balonları gökyüzüne uçurdu.

Etkinlikte, Birleşmiş Milletler'in kadınların aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde ve özel hayatında maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek amacıyla 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan ettiği hatırlatıldı.

Genç KADEM Topluluğu öğrencileri, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere tüm şiddet türlerine karşı çıkmak ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bu güne özel bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunun vurgulandığı ve 'şiddete karşı hep birlikte' mücadelenin önemine dair anlamlı bir mesaj verildi.

