Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni, Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Dekan'ın Mesajı

Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, tıp eğitiminin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurguladı. Kayıkçı, sorumluluk, etik değerler, merhamet ve vicdan gibi insani erdemlerin mesleğin temelinde yer aldığını belirterek, öğrencilerin zorlu ancak değerli bir yolculuğa başladığını kaydetti. Kayıkçı, karşılaşılacak güçlüklerin hekimin mesleki anlamını her defasında yeniden hatırlatacağını ifade ederek, tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Rektör: Beyaz Önlük Sembolüdür

Prof. Dr. Nedim Sözbir ise törende "Bu önlük, insan hayatına duyulan saygının ve mesleki duruşun sembolüdür" sözleriyle beyaz önlüğün bir kıyafetten öte anlam taşıdığını vurguladı. Rektör Sözbir, tıp eğitiminin fedakarlık gerektiren bir süreç olduğunu ve ailelerin gösterdiği sabır ile emeğin önemine dikkat çekti.

Beyaz Önlükler Giydirildi

Protokol konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, geleceğin hekimleri olan öğrencilere mesleğin en önemli simgesi olan beyaz önlüklerini giydirerek eğitim hayatlarına anlamlı bir başlangıç yaptıkları ana eşlik etti.

Törene; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer, tıp fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

