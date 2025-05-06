E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Türkiye'de Aile Hekimliği Sistemi Yenileniyor

Türkiye'de sağlık sisteminin can damarı olan aile hekimliklerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. 6 Mayıs 2023 itibarıyla uygulamaya konulan ‘ikamete dayalı aile hekimi atama sistemi’, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor.

Yeni Uygulama Hakkında Bilgiler

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, ikamet adresi ile aile hekiminin bulunduğu il farklı olan vatandaşlar, belirli şartları taşıması halinde otomatik olarak aile hekimini değiştirilmiş bulacak.

Sağlıkta Dijital Dönüşüm

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu yeni sistemin ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ programı çerçevesinde geliştirilerek koruyucu sağlık hizmetlerini daha etkin bir şekilde 85 milyona ulaştırmayı amaçladığını belirtti.

Otomatik Taşınma Kriterleri

Demirkol, uygulamanın kapsamını açıklarken, 86 milyon vatandaş arasında aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet adresinin farklı olduğu kişilerin belirleneceğini ifade etti. Ancak, bunun için yalnızca ikamet değişikliği yeterli değil. Son bir yıl içerisinde, aile hekiminin kayıtlı olduğu ildeki herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış olmak da gerekiyor.

Örnek Durum

Örnek vermek gerekirse, Ankara'daki aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul olan bir vatandaş, bir yıl içinde Ankara'daki sağlık kuruluşlarına başvurmamışsa, 1 Mayıs’tan itibaren, onun aile hekimliği kaydı İstanbul’a alınacak. Bu sayede, aile hekimine ulaşması ve sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanması sağlanacak.

E-Nabız Üzerinden İzleme

Otomatik atama işleminden dolayı mağduriyet yaşamamak için vatandaşlara önemli bir hak tanınıyor. Demirkol, vatandaşların, 'https://enabiz.gov.tr/' adresi üzerinden e-Devlet veya e-Nabız şifresi ile giriş yaparak, önceki aile hekimine dönme işlemini 1 ay içerisinde yapabileceklerini duyurdu.