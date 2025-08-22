DOLAR
Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davası: 16 belediye personeline 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümüyle ilgili 16 belediye personeline 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:05
Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davası: 16 belediye personeline 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davası: 16 belediye personeline 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanında 96 kişinin ölümüne ilişkin olarak 16 belediye personeli hakkında dava açıldı.

İddianame ve kabul

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesiince kabul edildi.

Şüpheliler ve iddialar

İddianamede, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Proje ve Yapı Kontrol birimlerinde görev yapan Ç.H, Z.A.Ş, H.M.G, M.D, O.Y.D, M.Ö, H.Ç, F.D, C.Ş, E.A, A.E, M.E.E, M.K, A.A, M.T ve A.T hakkında soruşturma izni istendiği ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin kararıyla bu kişilere ilişkin soruşturma izni verildiği belirtildi.

Şüphelilerin savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi. Ancak iddianamede, dosya kapsamında sağlanan deliller doğrultusunda söz konusu personelin görevlerinde ihmal göstererek mevzuata aykırı yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri ifade edildi.

İddianamede ayrıca, şüphelilerin iş ve mesleki bilgileri ile ülkenin deprem kuşağında bulunduğu gerçeğini dikkate alıp sonuçlarını öngörmeleri gereken durumda gerekli denetimleri yapmadıkları, bu nedenle bilinçli taksirle hareket ettiklerinin değerlendirildiği vurgulandı. Buna dayanılarak kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığına yer verildi.

Ceza ve meslekten men talebi

Savcılık, sanıklar hakkında TCK 85/2 ve 22/3 hükümleri uyarınca ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti. Ayrıca belediye personelinin kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 53/6 maddesi gereğince ilgili mesleğin icrasından yasaklanmaları istendi.

Müteahhit kararı

İddianamede yer verilen diğer bilgiye göre, binanın müteahhidi Ahmet Kara, 12 Aralık 2024 tarihli duruşmada bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu yargılama ana dosya kapsamında yürütülmüştü.

