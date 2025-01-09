Ebrar Sitesi K Blok Davası Devam Ediyor: 76 Ölü Şoku

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok’a dair yürütülen yargı süreci devam ediyor. Bu trajik olayda yaşamını yitiren 76 kişi için, 7 sanığın yargılandığı duruşma, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu olan sanık Tevfik Tepebaşı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesi ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağlarken, tutuksuz sanık Hüseyin N. ile müşterek taraf avukatları duruşma salonunda yer aldı. Diğer tutuksuz sanıklar ve firari durumdaki Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Tepebaşı, Ebrar Sitesi K Blok ile hiçbir görev veya sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürdü. Tutuksuz sanık H.N. ise kapıcılık görevinde olduğunu belirterek, K Blok’un inşasıyla ilgili bir ilgi taşımadığını savunarak beraatini talep etti.

Müştekilerden Tuğçe Demir, tutuksuz sanıkların tutuklanmasını istedi. Demir, "Sanıkların uzun süre tutuksuz yargılanması biz aileleri derinden üzmektedir. Bu yüzden tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını aldıktan sonra Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan’ın tutuklanmasına, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 17 Şubat’a ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 ay kadar hapis cezası talep ediliyor.