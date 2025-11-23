EBUS: Cerrahi Gerektirmeyen Modern Akciğer Teşhisi

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:39
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) yönteminin akciğer hastalıklarının teşhisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. EBUS sayesinde birçok hastada cerrahi işleme gerek kalmadan kesin tanıya ulaşmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Uygulama Alanı ve Nasıl Yapılıyor?

Dr. Burgazlıoğlu, EBUS'un bronkoskopi cihazının ucuna yerleştirilen özel ultrason probu ile akciğer iç yapısı ve çevresindeki lenf bezlerinin detaylı şekilde görüntülenmesini sağladığını ifade etti. Klasik bronkoskopi ile ulaşılamayan derin bölgelerin değerlendirilmesine ve gerektiğinde biyopsi alınmasına imkan verdiğini vurguladı.

Yöntem özellikle akciğer kanseri şüphesi olan hastalarda teşhis ve evreleme sırasında kullanılıyor. Ayrıca görüntüleme yöntemlerinde lenf bezi büyümesi tespit edilen olgular, sarkoidoz, tüberküloz gibi hastalıkların teşhisi ve nedeni bilinmeyen mediastinal (göğüs içi) kitlelerin değerlendirilmesinde de uygulanıyor.

İşlem sedasyon veya hafif anestezi altında, ağız yoluyla ilerletilen bronkoskop yardımıyla ultrason eşliğinde hedef bölgeden ince bir iğne ile doku örneği alınarak yapılıyor. Ortalama 30-45 dakika süren işlem sonrasında hastalar birkaç saat dinlendirilip aynı gün taburcu olabiliyor.

Avantajları ve Hasta Konforu

EBUS'un en önemli avantajı cerrahi girişim gerektirmemesi olarak öne çıkıyor. Dr. Burgazlıoğlu, yöntemin radyasyon içermediğini, teşhis başarısının yüksek ve komplikasyon oranının son derece düşük olduğunu belirtti. Hastaların büyük çoğunluğunun işlem sonrası günlük yaşamına hızlıca döndüğünü söyledi.

İyileşme sürecinin genellikle rahat geçtiğini aktaran Dr. Burgazlıoğlu, boğazda hafif ağrı veya geçici ses kısıklığı olabileceğini ancak bunun kısa sürede düzeldiğini kaydetti. Hastalar genellikle ertesi gün normal yaşamlarına dönebiliyor.

Medicana Bursa Hastanesi'nde EBUS yönteminin deneyimli ekip tarafından güvenle uygulandığını söyleyen Dr. Başak Burgazlıoğlu, amaçlarının hastalara en doğru tanıyı en konforlu şekilde sunmak olduğunu ifade etti.

