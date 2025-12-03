EBYÜ'de 'Huawei Day': Yapay Zeka ve Huawei ICT Sunumu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde düzenlenen Huawei Day etkinliği, yapay zeka ve bilgi-iletişim teknolojileri konularını gündeme taşıdı.

Katılımcılar ve etkinlik alanı

Etkinlik, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Çağrı Çırak ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci programa iştirak etti.

Sunum: Yapay Zeka & Huawei ICT

Huawei Student Developers (HSD) programı kapsamında sahne alan Yunus Özen, "Yapay Zeka & Huawei ICT" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, yapay zekânın temel özellikleri, uygulama alanları ve Huawei’nin bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) alanındaki çalışmaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verildi.

Program, öğrencilerin teknoloji ve yapay zekâ odaklı kariyer imkânlarına ilişkin sorularını yönelttiği soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

