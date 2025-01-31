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EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:29
EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Levent, Yılın Kareleri Oylamasında

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlikte, çeşitli alanlarda çekilen etkileyici fotoğraflar için halk oylaması yapılacak.

Rektör Levent, oylama aracılığıyla sanatın ve fotoğrafçılığın önemine vurgu yaptı. “Görsel sanatlar, insanların duygularını ve düşüncelerini ifade etmenin en güzel yollarından biridir” dedi.

Prof. Dr. Levent, ayrıca üniversitenin fotoğrafçılık alanındaki faaliyetlerine de dikkat çekerek, öğrencilerin bu tip etkinliklerde aktif bir şekilde yer almasının önemini belirtti.

Etkinliğe katılımın yüksek olması bekleniyor ve oylama sonucunda en çok beğenilen kareler belirlenerek ödüller verilecek.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansı'nın...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansı'nın...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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