Edirne'de Dolu Afeti: Tarım Arazilerinde Hasar Tespiti Yapıldı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı, buğday ve kanola tarlalarında ciddi zararlara yol açtı. Bu kapsamda, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte ile birlikte dolu zararı gören tarım arazilerini yerinde inceledi. Dolu yağışının etkili olduğu bazı köylerde yapılan tespitlerde, tarım arazilerinin hasar durumu detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Tarlaları gezen Bayazıt, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, çiftçilerin ürünlerini doğal afetlere karşı güvence altına almak adına tarım sigortası yaptırmalarının önemini vurguladı. Bayazıt, "Tarım sigortası primlerinin yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Hasar tespit çalışmalarımız sürecek. Daha büyük doğal afetlerin yaşanmaması temennisiyle dolu afetinden zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dün etkili olan dolu yağışından zarar gören buğday ve kanola tarlalarında hasar tespit çalışması yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte ile ilçeye bağlı Demirköy'e giderek dolu zararı gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dün etkili olan dolu yağışından zarar gören buğday ve kanola tarlalarında hasar tespit çalışması yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte ile ilçeye bağlı Demirköy'e giderek dolu zararı gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.