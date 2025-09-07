Edirne'de Hırsızlıklar Azalıyor: Vali Sezer Yüzde 32'yi Açıkladı

Edirne'de Hırsızlıklar Azalıyor: Vali Sezer'den Veriler

Vali Sezer'in Açıklamaları

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte uygulanan güvenlik önlemlerinin hırsızlık vakalarında ciddi düşüş sağladığını bildirdi. Güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarıyla asayiş ve huzurun güçlendirildiğini vurguladı.

Sezer, evden hırsızlık olaylarında, geçen yılın ilk 8 ayına göre %32 azalma kaydedildiğini söyledi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Geçen senenin ilk 8 ayıyla bu yıl aynı dönemi kıyasladığımızda yüzde 32'lik bir azalma var. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Motosiklet hırsızlıkları bazı bölgelerde çok fazlaydı. Bu sene geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 azalmış durumda. Ağustos ayında 4 motosiklet hırsızlığı vardı, onlar da bulunup sahiplerine teslim edildi." dedi.

İş yeri ve kurumlardan hırsızlıklarda da %21'lik azalma görüldüğünü aktardı.

Dolandırıcılık olaylarında geçen yılın ilk 8 ayına göre %25 azalma bulunduğunu belirten Sezer, vatandaşları uyardı: "Buradan tekrar vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmak istiyorum. Özellikle şüphelendikleri durumlarda emniyet ve jandarmaya başvurmalarını istiyoruz. Emniyet ve jandarma adına arayıp dolandırıcılık yapmak isteyenler çok fazla. Vatandaşlarımızın bu durumlarda güvenlik güçlerine başvurmalarını istiyoruz."

Sezer, ayrıca alınan tedbirler ve denetimlerin trafik kazalarında da azalışa yol açtığını kaydetti.