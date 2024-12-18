Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı

Edirne Cumhuriyet Mahallesi'nde kağıt ve atık ambalaj toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda, şüpheli A.D. tutuklandı. Olayda yaralanan Yücel Kara (42) hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Cumhuriyet Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana gelen olayda, A.D. önceki gün içerisinde Yücel Kara ve T.G.'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna ateş açtı. Saldırı sonrası kamyonda bulunan Yücel Kara ile T.G. yaralandı.

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Yücel Kara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili A.D., gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sonrası çelik yelek giydirilerek Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli Süreç

Şüpheli A.D., savcılık sorgusunun ardından hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olarak A.D. ile birlikte gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürmektedir.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.