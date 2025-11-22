Edirne’de Meriç Nehri’nde yakalanan Mersin balığı koruma altına alındı

Nesli tehlike altındaki tür, duyarlı balığın bildirimiyle İpsala’da güvenceye alındı

Meriç Nehri kıyısında ağlarla avlanmaya çıkan bir balıkçının dikkati, bölgedeki Mersin balığının kurtarılmasını sağladı.

Ağlarını toplayan Tunay Zülka, ağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Mersin balığının takılı olduğunu fark ederek durumu derhal İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Balığı teslim alan yetkililer, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonuna götürdü ve burada koruma altına alındı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında şu ifadeye yer verildi: Bu duyarlı davranışı nedeniyle balıkçımız Tunay Zülka’ya teşekkür ediyor, sucul biyolojik çeşitliliğimizin korunması için tüm vatandaşlarımızı aynı hassasiyete davet ediyoruz.

BALIKÇININ AĞLARINA TAKILAN MERSİN BALIĞI KORUMA ALTINA ALINDI