Edirne’de Meriç Nehri’nde Yakalanan Mersin Balığı Koruma Altına Alındı

Edirne Meriç Nehri'nde ağlara takılan nesli tehlike altındaki Mersin balığı, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:26
Nesli tehlike altındaki tür, duyarlı balığın bildirimiyle İpsala’da güvenceye alındı

Meriç Nehri kıyısında ağlarla avlanmaya çıkan bir balıkçının dikkati, bölgedeki Mersin balığının kurtarılmasını sağladı.

Ağlarını toplayan Tunay Zülka, ağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Mersin balığının takılı olduğunu fark ederek durumu derhal İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Balığı teslim alan yetkililer, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonuna götürdü ve burada koruma altına alındı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında şu ifadeye yer verildi: Bu duyarlı davranışı nedeniyle balıkçımız Tunay Zülka’ya teşekkür ediyor, sucul biyolojik çeşitliliğimizin korunması için tüm vatandaşlarımızı aynı hassasiyete davet ediyoruz.

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor