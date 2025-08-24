Edirne'de otomobilde 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi — sürücü tutuklandı

Edirne'de otomobilde 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCELLEME - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısından yurda giriş yapan bir otomobilde arama gerçekleştirdi. Arama, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği içinde yürütüldü.

Operasyonda, narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı incelemede araçta 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli ve adli süreç

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın otomobil sürücüsü I.S.P.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sevk edildiği Edirne Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.