Edirne'de Sokak Müziğiyle Gezen Martin ve Naomi

Edirne'de Sokak Müziğiyle Gezen İki Avrupalı

Makedon ve Hollanda asıllı Martin ile Naomi, yaklaşık dört aydır Balkanlar ve Türkiye'yi dolaşıyor. Turunun son durağı olan Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde müzikleriyle ilgi çektiler.

Sokak Konseri ve Tepkiler

Martin ve Naomi, Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık 30 dakika süren bir sokak konseri verdi. Gösterdikleri repertuarda yerel ezgilere de yer veren ikili, performanslarını ud, darbuka ve tef eşliğinde sundu ve Edirnelilerin beğenisini topladı.

Yolculuk ve Geçim Kaynağı

Üniversiteden mezun olduktan sonra dünyayı gezme hayaliyle yola çıkan ikili, Balkan ülkelerini dolaştıktan sonra otostopla Türkiye'ye giriş yaptı. Antalya, Kaş, Marmaris, İzmir, Çanakkale ve İstanbul gibi turistik bölgeleri kapsayan rotalarında kilometrelerce yol kat eden genç gezginler, geçimlerini yanlarında taşıdıkları müzik aletleriyle verdikleri mini konserlerden sağlıyor.

Türkiye deneyimlerini anlatan Martin ve Naomi, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. İkili, "Müzik evrensel bir dil. Bu sayede hem insanlarla iletişim kuruyor hem de yolculuğumuzu sürdürebiliyoruz" dedi.

Rotada Sonraki Durak

Edirne'den sonra rotalarını otostopla Bulgaristan'ın başkenti Sofya olarak planlayan Martin ve Naomi, yolculuklarına müzikle devam edeceklerini söyledi.

