Edirne'de Trafik Kazası: Motokurye Yaralandı

Kaza Detayları

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bugün bir trafik kazası meydana geldi. Sürücülüğünü A.U'nun yaptığı 22 BH 330 plakalı otomobil ile C.K yönetimindeki 22 AFB 624 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü C.K, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.U ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI