Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda Gül Hasadı ve Osmanlı Reçeli

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları

Edirne'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şef adayı öğrenciler Edirne güllerini özenle hasat etti. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Karaağaç yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetişen gülleri topladı.

Edirne'nin Gastronomik Zenginliği

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türk Mutfağı Haftası'nın çeşitli etkinliklerle dolu geçtiğini vurgulayarak, “Edirne ve Türkiye'nin gastronomik zenginliğini en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yemek atölyeleri, tadım ve sunum programları aralıksız devam ediyor,” dedi.

Osmanlı Reçetesi ile Gül Reçeli

Soytürk, öğrencilerle birlikte gül hasadı gerçekleştirdiklerini belirtti ve “Edirne, zengin ve bereketli topraklara sahip. Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin suladığı arazilerde Edirne gülü bahçeleri mevcuttur. Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'na uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir. Edirne Sarayı'nın bahçesinde, lezzetli yemekler için pek çok endemik bitki yetiştirilirdi.” ifadelerini kullandı. Toplanan güllerle şef Hasan Çetin koordinatörlüğünde gül reçeli yapılacak. Tarihteki geleneksel reçete uygulanacak.

Şef Hasan Çetin: Gülün Önemi

Şef Hasan Çetin de Edirne Sarayı’nda gülün çeşitli yemeklerde kullanıldığına dikkat çekti. “Sarayda 12 ay boyunca üretim yapılan bir reçelhane vardı. O dönemde tatlıların büyük bir kısmını gül ve benzeri bitkilerden yapılan reçeller oluşturuyordu,” diye ekledi.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirilen gülleri topladı.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirilen gülleri topladı.