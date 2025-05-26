DOLAR
38,96 0,36%
EURO
44,35 0,14%
ALTIN
4.166,3 0,84%
BITCOIN
4.272.041,66 -1,89%

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda Gül Hasadı ve Osmanlı Reçeli

Edirne, Türk Mutfağı Haftası'nda şef adayı öğrencilerin topladığı güllerle Osmanlı reçetesine dayanarak gül reçeli yapacak.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:51
Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda Gül Hasadı ve Osmanlı Reçeli

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları

Edirne'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, şef adayı öğrenciler Edirne güllerini özenle hasat etti. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Karaağaç yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetişen gülleri topladı.

Edirne'nin Gastronomik Zenginliği

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türk Mutfağı Haftası'nın çeşitli etkinliklerle dolu geçtiğini vurgulayarak, “Edirne ve Türkiye'nin gastronomik zenginliğini en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yemek atölyeleri, tadım ve sunum programları aralıksız devam ediyor,” dedi.

Osmanlı Reçetesi ile Gül Reçeli

Soytürk, öğrencilerle birlikte gül hasadı gerçekleştirdiklerini belirtti ve “Edirne, zengin ve bereketli topraklara sahip. Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin suladığı arazilerde Edirne gülü bahçeleri mevcuttur. Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'na uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir. Edirne Sarayı'nın bahçesinde, lezzetli yemekler için pek çok endemik bitki yetiştirilirdi.” ifadelerini kullandı. Toplanan güllerle şef Hasan Çetin koordinatörlüğünde gül reçeli yapılacak. Tarihteki geleneksel reçete uygulanacak.

Şef Hasan Çetin: Gülün Önemi

Şef Hasan Çetin de Edirne Sarayı’nda gülün çeşitli yemeklerde kullanıldığına dikkat çekti. “Sarayda 12 ay boyunca üretim yapılan bir reçelhane vardı. O dönemde tatlıların büyük bir kısmını gül ve benzeri bitkilerden yapılan reçeller oluşturuyordu,” diye ekledi.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti....

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirilen gülleri topladı.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti....

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti. Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirilen gülleri topladı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı
2
2025 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sistemi Tanıtıldı
3
Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Sancak' Tabii'de Yayında!
4
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Yapımcı Mustafa Uslu: 'Bi Umut' Vizyona Girmeden Dijitalde Yayınlanmamalı
6
Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
7
İzmir'de Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başladı

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!