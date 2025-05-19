DOLAR
38,82 -0,01%
EURO
43,64 -0,04%
ALTIN
4.031,01 0,11%
BITCOIN
4.100.592,38 -0,27%

Edirne'de Yangın: Kundaklama Şüphesiyle Bir Gözaltı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir ev yangında kullanılamaz hale geldi, kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 20:39
Edirne'de Yangın: Kundaklama Şüphesiyle Bir Gözaltı

Edirne'de Yangın Felaketi

Edirne'nin Süloğlu ilçesi, Büyükgerdelli köyünde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İ.A'ya ait olan evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Müdahale

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak evin durumu ciddi şekilde zarar gördü.

Kundaklama İddiası ve Gözaltı

Yangınla ilgili yapılan incelemelerde kundaklama iddiaları gündeme geldi. Bu bağlamda, jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD Başkanı Pehlivan, İdlib Valiliğini Ziyaret Etti
2
Kocaeli'de Palet Deposunda Yangın: Söndürüldü
3
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
ATSO Başkanı Bahar'ın Ölümü Davasında Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak
5
Türk Mutfağı Haftası'nda Klasik Lezzetler Tanıtıldı
6
Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu
7
Samsunlu Sporcular 19 Mayıs'ı Deniz Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler