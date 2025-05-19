Edirne'de Yangın: Kundaklama Şüphesiyle Bir Gözaltı

Edirne'de Yangın Felaketi

Edirne'nin Süloğlu ilçesi, Büyükgerdelli köyünde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İ.A'ya ait olan evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Müdahale

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak evin durumu ciddi şekilde zarar gördü.

Kundaklama İddiası ve Gözaltı

Yangınla ilgili yapılan incelemelerde kundaklama iddiaları gündeme geldi. Bu bağlamda, jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ev yangında kullanılamaz hale geldi.