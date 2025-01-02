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Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sınırladı

Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Polis sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 20:21
Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sınırladı

Edirne'de Yoğun Sis Etkili

Edirne'de bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, akşam saatlerine gelindiğinde daha da arttı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmalarını zorunlu kılıyor.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, kavşaklarda tedbirler alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda sürekli olarak uyarıyor. Sis nedeniyle Edirne'nin tarihi yapıları da kaybolmuş durumda, bu durum hem yerli hem de yabancı turistleri etkileyebilir.

Hava Durumu

Kentte hava sıcaklığının 5 derece civarında seyrettiği gözlemlendi. Meteorolojik veriler, sisin önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen sis...

Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen sis, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen sis...

Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen sis, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

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