Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Eş zamanlı operasyon Edirne, Hatay ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kurarak organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Ön incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 899 milyon TL olduğu belirlendi. Bu bulgular üzerine Edirne merkezli olmak üzere Hatay ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 13 kişi gözaltına alındı: Edirne’de 11, Hatay’da 1 ve Şanlıurfa’da 1. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Dosya kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

