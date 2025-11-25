Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı; banka işlem hacmi 899 milyon TL olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:24
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Eş zamanlı operasyon Edirne, Hatay ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kurarak organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Ön incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 899 milyon TL olduğu belirlendi. Bu bulgular üzerine Edirne merkezli olmak üzere Hatay ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 13 kişi gözaltına alındı: Edirne’de 11, Hatay’da 1 ve Şanlıurfa’da 1. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Dosya kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

EDİRNE MERKEZLİ, HATAY VE ŞANLIURFA İLLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLEN YASA DIŞI BAHİS...

EDİRNE MERKEZLİ, HATAY VE ŞANLIURFA İLLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

EDİRNE MERKEZLİ, HATAY VE ŞANLIURFA İLLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLEN YASA DIŞI BAHİS...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi